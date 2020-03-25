25.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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Украине лучше честно объявить о дефолте – Погребинский




Украина вряд ли получит поддержку со стороны МВФ – достаточную для того, чтобы избежать дефолта. Поэтому лучшим выходом для страны является честно объявить о банкротстве.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне представляется, что Украина не имеет другого выхода, кроме как честно объявить о дефолте.

Экономистам виднее – может ли государство Украина поступить иначе? Есть ли у него другой вариант выхода из положения?

Сейчас появилась информация, что МВФ обещает 10 миллиардов. Что-то я не слышал таких обещаний от представителей МВФ.

Министр внутренних дел говорит: давайте платить не будем, но деньги у МВФ возьмем. Но так не бывает. Нужно выработать какую-то разумную линию», – резюмировал политолог.

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