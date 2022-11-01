Украине в НАТО сказали прямо: Воюйте храбро – сами

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Новости Украины

Без той моральной поддержки, которую Украине оказывают страны НАТО, особенно балтийские, не помогли бы никакие поставки вооружений.

Об этом в интервью телеканалу «Настоящее Время» заявила помощник генсека НАТО Байба Браже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Интервьюер напомнила слова президента Зеленского, что Украина де-факто уже соответствует стандартам НАТО, имея в виду состояние ВСУ.

«Это не мне решать. Мы делаем максимально со стороны НАТО, чтобы Украина и получала то, что нужно – и экипировку, и военные и прочие поставки, мы делаем максимум, чтобы тренировать украинские вооружённые силы», – прокомментировала Браже.

На вопрос, есть ли чему поучиться самим НАТО у ВСУ, представитель ответила не менее уклончиво.

«Украина показывает всему миру – что это значит, себя защитить в соответствии со статутом ООН. Украина это показывает не только военными способами, но и моральной устойчивостью, всем народом, это видели и в странах Балтии, что наши государства настолько едины, чтобы помочь и поддержать не только военные силы, но и эту моральную готовность, без этого никакие военные поставки не помогут», – ответила представитель альянса.

Она, в свою очередь, напомнила, что главная задача НАТО – это защита только членов альянса, а к имевшим место исключениям Украина отношения не имеет.

«Те операции, которые происходят вне территории НАТО, есть специальный процесс, как KFOR в Косове, руководство в кризисе, которое авторизировалось Совбезом ООН, или операция в Ираке – это специфические операции. По поводу Украины о такой операции решения не было. Поэтому, самое главное сейчас – это сделать всё возможное, чтобы Украина получила то, что нужно, чтобы и воевать, и чтобы была эта воля, эта моральная сила воевать для украинского народа», – пафосно заключила Браже.