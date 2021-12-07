«Украинская бомба вот-вот рванёт»: «Донецкая республика» о 30-летии ВСУ

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Новости Украины

Отмечавшийся накануне с широким размахом так называемый «день Вооружённых сил Украины» – преступная дата с юридической точки зрения. Ведь 30 лет назад в 1991 году верхушка в Киеве не имела прав создавать никакие сепаратистские милитаристские образования – Советский Союз на тот момент продолжал существовать.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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…6 декабря в «незалежной» закатили торжества по случаю 30-летия украинской армии. Зеленский даже сменил удобный рабочий кабинет на окопы жёлто-голубых боевиков, обстреливающих мирных жителей Донбасса. 6 декабря 1991 года в Советском Союзе на территории УССР была создана вооружённая группировка по сути чужого государства «Украина». И эта группировка впоследствии станет террористической. Особое внимание стоит обратить на то, что законы «О вооружённых силах Украины» и «Об обороне Украины» писались откровенным националистом, приверженцем бандеровского лозунга «Оккупационная (советская) армия – прочь с Украины» Виталием Лазоркиным.

Вот так в сверхдержаве – Советском Союзе, который на момент 6 декабря 1991-го ещё продолжал своё существование, сепаратисты и бандеровцы учредили террористическую группировку в новом западном проекте «АнтиРоссия». Ведь только 8 декабря предателями будут подписаны Беловежские соглашения, которые, к слову, тоже не провозгласили распад СССР! Но об этом сегодня говорить не принято.

Примечательно, что ВСУ урвали от СССР мощный военный арсенал: порядка 6,5 тыс. танков, 1,5 тыс. самолётов, 350 кораблей, средства ПВО, третий в мире ядерный арсенал, мощнейший военно-промышленный комплекс. За 30 «незалежных» лет всё это удалось уничтожить. Сейчас, в лучшем случае, на Украине насчитывается менее 1,5 танков, несколько «надувных» лодок, которые западные «партнёры» под видом подарков продали постмайданным властям за внушительные деньги. Самолёты своё отлетали, но в 2014 году украинская авиация совершила непоправимое – она стреляла по гражданам Украины, проживающим в Донбассе. Зеленский, постоянно находящийся под воздействием «медицинского каннабиса», уверяет украинцев, что украинская армия – одна из ведущих в мире, и она «способна сломать любые захватнические планы врага». Только Зе не уточняет, что врагом этой армии стали жители страны – и не только донбассовцы, некогда причастные к Украине. Сегодняшние украинские жители, да и случайные мигранты, – это мишень ВФУ, по которой те безжалостно стреляют. Это в очередной раз доказала расправа укровояк над беженцами из стран Ближнего Востока.

Сейчас, когда на Украине процветает безработица, разруха и нищета, многие вступают в ряды ВФУ, чтобы обеспечить своим семьям кусок хлеба, оплатить европейскую коммуналку и кредиты. Считаю, что такая якобы финансовая безысходность – не оправдание. Ведь тот, кто после госпереворота подался в жёлто-голубые войска и сопричастен к гибели донбассовцев – убийца. Точка. Нормальные люди в ВФУ воевать не пойдут. Если украинские мужики хотят заработать деньги, а тем более, служить украинцам, – они объединятся против киевской хунты, захватившей власть в 2014-м, и сделают всё, чтобы Украина вернулась в историческое лоно России. Поэтому те, кто служит в ВФУ – типичные бандеровцы, мародёры и преступники. Но преступников в «АнтиРоссии» славят и награждают высшими государственными наградами. А те люди, которые являются наблюдателями бесчинств вооружённых «незалежных» бандформирований должны помнить, что сегодняшняя трусость отцов обернётся рабством их детей. Поэтому надо набираться смелости и исправлять глобальную ошибку 30-летней давности.

Если вскользь коснуться сути закона «Об обороне Украины» образца 1991 года, то там говорится, что Украина стремится к мирному сосуществованию со всеми государствами, независимо от их социально-политической и экономической ориентации. В реале мы видим обратное, Украина стала бомбой, которую «фарширует» коллективный Запад, и эта бомба вот-вот рванёт. Современное украинское государство готово к большой войне с Россией, Белоруссией и, что самое преступное, восьмой год убивает украинских и российских граждан в Донбассе. Кроме того, в законе указано, что Украина обязуется не принимать участия в военных блоках, но, как видно, всеми средствами пытается стать членом НАТО. В действительности Украина – это только лишь натовский полигон и очередной рассадник терроризма.

Такие вот получаются отклонения от закона. Но, как говорится, «незалежные» украинские политики создают законы, чтобы их нарушать. Да и сам «закон» – это придание будущим террористам ВФУ легитимности.