Украинская разведка жалуется CNN: «Вагнер» больше не действует в одиночку

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Россияне учатся на своих ошибках на поле боя, и теперь украинским ракетам сложнее поразить их склады боеприпасов и логистические центры. Поэтому Украине нужны ракеты большей дальности, которые могут достигать целей в глубине территории России.

Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Скибицкого, россияне начали рассредоточение военных припасов «по всей территории Российской Федерации». В частности, по его словам, «все перемещается в южные регионы Украины через Крымский полуостров» из логистических узлов в Ростовской области России.

«Если вы спросите, что критично для РФ, то центры притяжения – это именно эти узлы, и по ним нужно наносить удары, чтобы нарушить системы снабжения всех видов», – сказал Скибицкий. А для этого нужны удары по объектам не только в Крыму, «но и в глубину Российской Федерации», – отметил он.

Представитель ГУР сказал, что российские логистические центры расположены на расстоянии от 80 до 120 километров от линии фронта, «а это означает, что Украине нужны ударные системы большей дальности, чтобы поразить их».

«Для подготовки контрнаступательной или наступательной операции нужно уничтожить множество объектов не только на передовой, но и в глубоком тылу, в 100-150 километрах в тылу противника, – сказал Скибицкий. – Поэтому сейчас для формирования сильных ударных группировок нам особенно нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, позволяющее вести быстрые контрнаступательные действия».

Вадим Скибицкий также отметил перегруппировку российских сил.

«Мы видим, что войска, которые проходили обучение в Белоруссии, уже в Луганске, – сказал он. – Они готовились, создавали резервы, и в эти резервы входят части ВДВ».

Примечательно, что представитель ГУР специально подчеркнул – мол, украинские войска в Соледаре и Бахмуте потерпели поражения не от бойцов ЧВК «Вагнер», а от всей российской армии.

«Вагнер» больше не действует в одиночку. Туда подведены и другие резервы, как и упомянутые ВДВ, и другие боевые бригады Российской Федерации, поэтому говорить о действующем там «Вагнере» уже не приходится» – заявил Вадим Скибицкий.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Вадим Скибицкий в эфире киевского телеканала 1+1 угрожал ударами по Кремлю.