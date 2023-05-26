Украинская журналистка убедилась, что крымчане не верят в успех ВСУ и готовы браться за оружие

Анатолий Лапин.  
26.05.2023 14:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1716
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Крымчане не собираются возвращаться в состав Украины, не боятся провокаций ВСУ и верят, что российская армия их защитит.

Об этом говорится в программе, посвященной полуострову, которую сняла эмигрировавшая с Украины телеведущая Диана Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крымчане не собираются возвращаться в состав Украины, не боятся провокаций ВСУ и верят, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Журналисты побывали на полуострове и пообщались с местными жителями, которые подчеркнули, что не боятся вероятного наступления ВСУ. Жители говорят, что не верят в успех украинской армии

«Любые агрессии или попытки нападения будут отражены», – говорит один из опрошенных.

«Севастополь держится уверенно, наши военные уверенно и храбро защищают, поэтому никакого страха севастопольцы не чувствуют», – добавляет житель города-героя.

«Сказать, что боюсь – нет. Дело в том, что я служил в армии – хоть я уже и седой, и старый, пожилой, скажем так, но я и сам возьму оружие в руки. Знаю, как им пользоваться», – уверен крымчанин.

По словам Панченко, Украина манипулирует крымчанами, не задумываясь о судьбе местных жителей с первого дня после потери контроля над полуостровом.

«Все эти восемь лет на эфирах меня пытались спровоцировать, спрашивая, чем Крым. На что я всегда отвечала вопросом, а платит ли там Украина пенсии, а даем ли мы туда воду? Крым для Зеленского превратился в «идею фикс». Мол, если Украина туда зайдет, в России случится переворот и война закончится.

Во всей этой гонке никто не думает о людях. Я много раз слышала «Чей Крым? Крым – наш!», но ни разу не слышала «Крымчане – наши», люди – наши. Выглядит все это очень и очень лицемерно», – уверена Панченко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть