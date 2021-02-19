Украинские боевики устроили новый теракт под Горловкой

19.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Боевики одного из подразделений ВСУ в зоне «ООС» нарушили взятые на себя обязательства по предоставлению гарантий безопасности ремонтной бригаде ДНР, которая чинила повреждённое водоснабжение прифронтового посёлка Зайцево, и совершили массированный обстрел из запрещённого Минскими соглашениями 120-миллиметрового миномёта.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские каратели продолжают террор мирного населения Республики с целью уничтожения гражданской инфраструктуры.

Сегодня боевики 35 бригады под командованием Паласа, с позиций в населённом пункте Зайцево (северное) дважды обстреляли из минометов калибром 120-мм поселок Гольмовский в населённом пункте Горловка», – сообщили в оборонном ведомстве.

Также в НМ ДНР подчеркнули, что таким образом украинская сторона не только нарушила заключённые ранее договорённости, но и поставила под угрозу восстановление энергоснабжения целого посёлка.

«Важно отметить, что, несмотря на согласованные раннее гарантии безопасности для проведения ремонтно-восстановительных мероприятий на сетях водовода, а также осмотра местности и разработки дальнейших мер по восстановлению энергоснабжения в населённом пункте Зайцево (южное), вооруженные формирования Украины совершили массированный обстрел населенного пункта из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, выпустив, в общей сложности, 20 мин калибром 120 мм, таким образом, поставив под угрозу дальнейшее проведение указанных работ», – говорится в сообщении.