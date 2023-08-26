Украинские диверсанты надеются на крымские катакомбы

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Украина скоро перейдет к убийствам представителей российской власти в Крыму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политтехнолог, обслуживавший интересы экс-президента Петра Порошенко, а ныне офицер 1-й первой отдельной бригады специального назначения ВСУ Тарас Березовец.

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«Там есть много интересных, жирных целей для украинской военной разведки и Службы безопасности Украины. Сам гауляйтер Аксенов жаловался, что на него было совершено более 15 покушений. Последнее было совершено буквально 10 дней назад. Они по крайней мере об этом говорили, что его пытались убить, были задержаны якобы диверсанты, которые работали на украинскую разведку. Я убежден, что успешный опыт ликвидации коллаборантов и гауляйтеров, который уже был использован в Херсонской, Запорожской областях, рано или поздно коснется и Крыма», – сказал Березовец в интервью, которое публикует антироссийское пропагандистское издание «Новое время».

Он считает, что «Крым в этом плане гораздо легче для проведения диверсионных мероприятий».

«Там другой ландшафт: там большое количество гор, большое количество катакомб, которые существуют ещё с античных времён, активно вырывались на протяжении нескольких веков. Для местных украинских патриотов [знакомы] эти катакомбы, которые тянутся на десятки километров. Например, до сих пор есть катакомбы, ходы, по которым вы можете добраться из Керчи в Феодосию. Это, напомню, расстояние 90 километров. Другое дело, что их там знает небольшое количество людей. В основном большое количество этих ходов засыпаны, взорваны. Но там сохраняются другие ходы тайные, которыми можно воспользоваться», – говорит ВСУшник.

«Поэтому Крым для проведения диверсионной работы подходит идеально. Это доказывает история Второй мировой войны, когда на его территории действовали десятки различных партизанских отрядов. И поэтому уничтожение крупных, жирных целей, как Константинов, Аксенов или Розважаев, я думаю, что это лишь вопрос времени. Наша разведка и Центр сопротивления доказывали неоднократно, что они имеют возможности и самое главное — подготовленных специалистов для реализации самых амбициозных подобных операций», – резюмировал Березовец.