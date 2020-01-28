Украинские нацисты требуют полной изоляции Донбасса

28.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинские праворадикальные группировки, имеющие значительное влияние на новое правительство, потребовали усилить экономическую и социальную блокаду республик Донбасса.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«С украинской стороны продолжают звучать провокационные призывы. Совсем недавно заместитель секретаря СНБО Украины Кривонос заявлял о необходимости реализации на территории Донбасса «хорватского сценария», а на днях лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий в одном из радиоэфиров предложил применить против жителей региона «израильские стратегии».

Под этим одиозный политик подразумевает усиление социально-экономического давления, а именно временное закрытие контрольных пунктов въезда-выезда для усиления торговой блокады, прекращение поставок электроэнергии и воды. Это должно якобы создать внутренний прессинг на власти Республик, что, по замыслу Билецкого, бросит Донбасс к ногам Украины», – сказал он.

По мнению общественника, подобные предложения не только подрывают доверие к Киеву в части договороспособности и ответственности, но и демонстрируют полную несостоятельность украинских политиков.

«Во-первых, Донецкая Народная Республика является экспортером электроэнергии, поэтому, если в силу инфраструктурных особенностей подобные действия и приведут к временным трудностям, то они будут урегулированы в кратчайшие сроки. Во-вторых, прекращение поставок воды ударит также по населению и особенно по предприятиям Мариуполя, что усилит протестные настроения в и без того уставшем от украинской оккупации городе. В-третьих, Республики Донбасса, уже испытавшие давление и непредсказуемость Украины, вполне обойдутся без этой доли импорта, которая в настоящее время уже не играет принципиального значения.

Таким образом, предложение Билецкого несостоятельно и свидетельствует только о его некомпетентности. Подобный популизм, который свойственен для всех выкормышей Майдана, носит исключительно провокационный характер и демонстрирует слабость украинской стороны.

Международные партнеры уже давно определили Минские соглашения как единственный и безальтернативный путь урегулирования конфликта на территории Донбасса. Поэтому, как бы ни кичились украинские политики, Зеленскому придется выполнить взятые обязательства, иначе за него это сделает новая команда», – резюмировал Муратов.