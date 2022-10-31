Украинские ПВО ударили по Молдове

31.10.2022  13:17 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Молдова, Происшествия, Украина
Новости Украины

Осколки ракеты упала сегодня на территории Молдовы в районе селя Наславча. Об этом сообщило МВД Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На данный момент зарегистрированных жертв нет, но в нескольких домах в Наславче были повреждены оконные стекла.

Осколки ракеты упала сегодня на территории Молдовы в районе селя Наславча. Об этом сообщило...

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Предполагается, что упавшая ракета была запущена Украиной, чтобы сорвать атаку российских беспилотников «Герань» по Днестровской ГЭС, расположенной в 25 км от молдавской границы. Местный житель Молдовы сообщил, что на украинской стороне было слышно три взрыва.

В Минобороны Молдовы заявили, что системы воздушного наблюдения национальной армии не зафиксировали нарушений воздушного пространства Молдовы. Там подчеркнули, что осколки сбитой ракеты не были обнаружены радиолокационными станциями из-за их небольших размеров и малой отражающей поверхности.

Сообщается, что плотина не была повреждена и угрозы повышения уровня Днестра нет.

Однако в последние дни украинские электростанции постоянно производят незапланированные сбросы. Так, 26 октября из-за сбросов на Новоднестровской ГЭС (Черкасская область) уровень Днестра поднялся на 1,5 полтора метра.

«Если украинцы раньше сбрасывали нам по графику 120 кубов в секунду, то вчера они сбросили 300 кубов в секунду, сегодня – 240. И вот эту воду мы начинаем получать», —  сказал директор Дубоссарской ГЭС Борис Герман.

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