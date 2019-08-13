Украинские военные обстреляли свои позиции для сокрытия собственного прокола

13.08.2019, Донецк, Александр Гусар

Украинские военные открыли беспорядочный огонь с целью обвинения военнослужащих Республики в ранении своего сослуживца.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости



По его информации, вчера, в районе населённого пункта Марьинка произошла перестрелка между военными 24-й бригады ВСУ.

«В ходе расследования, проведенного прибывшими представителями военной службы правопорядка, установлено, что причиной стрельбы стала попытка скрыть факт получения огнестрельного ранения одним из военных в ходе неосторожного обращения с оружием его товарища», – сообщил Даниил Безсонов.

Он рассказал, что на позиции 1-й роты, в ходе чистки оружия, один военнослужащий произвёл случайный выстрел в своего сослуживца и ранил его.

«Командир подразделения, с целью сокрытия факта небоевого ранения и уголовного дела в подразделении решил представить ранение, как результат обстрела со стороны позиций НМ ДНР, для чего поставил задачу своим подчинённым произвести неприцельный обстрел со своей позиции в направлении соседней. Однако прибывшие следователи выяснили всю правду и готовят материалы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела», – добавил представитель оборонного ведомства.