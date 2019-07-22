22.07.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Украинские военные подорвали электроподстанцию, обвинив в обстрелах ЛНР

Украинские военные спланировали и осуществили подрыв электроподстанции на подконтрольной Киеву территории Донбасса с целью обвинения подразделений Народной милиции ЛНР в обстрелах позиций ВСУ.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По заданию командующего силами специальных операций генерал-лейтенанта Игоря Лунева силами специальных операций был организован подрыв электрической подстанции в районе позиций первого батальона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады с целью обвинения подразделений Народной милиции в нарушении режима прекращения огня», – рассказал Яков Осадчий.

По его информации, в результате теракта, спланированного украинскими диверсантами, в районе населённого пункта Станица Луганская было нарушено электроснабжение, более 50 домов остались без света.

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