Украинский боевик: Арестович нас принижает. Российская армия очень сильна
Российская армия – это не сборище мобилизованных в пейнтбольных касках, а обладающая мощными технологиями военная машина.
Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил боевик 125-й отдельной бригады терробороны ВСУ Андрей Гнатуш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Гнатуш призвал не недооценивать ВС РФ, рассказывая, что там все плохо.
«Такие господа, как Арестович, принижают роль Вооруженных сил Украины в этом конфликте. Они говорят: «Да там мобики сидят, пейнтбольный шлем одевают, туда можно писать, какать, а чего там, на три дня войны».
То есть мы потом и кровью боремся за каждый метр своей земли… это армия, у которой чрезвычайно сильные РЭБ, это армия, которая чрезвычайно сильно умеет окапываться. То есть это противник, с которым мы боремся, в бою с которым гибнут наши парни, а они говорят, что это так просто, им хана, уже поезда не ходят, дороги не ходят», – сказал боевик.
«У меня есть понятие относительно дронов, и я вам скажу честно – это большая проблема Украины, потому что они будут лететь все дальше, они будут лететь все быстрее и попадать они будут все точнее. Потому что они своих операторов подготовили в Торезе. Месяц они тренировались летать, и с каждым выпуском они будут справляться с попаданием все больше и больше», – заявил Гнатуш.
Спасибо!
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