Украинский боевик: Арестович нас принижает. Российская армия очень сильна

Российская армия – это не сборище мобилизованных в пейнтбольных касках, а обладающая мощными технологиями военная машина.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил боевик 125-й отдельной бригады терробороны ВСУ Андрей Гнатуш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Гнатуш призвал не недооценивать ВС РФ, рассказывая, что там все плохо.

«Такие господа, как Арестович, принижают роль Вооруженных сил Украины в этом конфликте. Они говорят: «Да там мобики сидят, пейнтбольный шлем одевают, туда можно писать, какать, а чего там, на три дня войны».

То есть мы потом и кровью боремся за каждый метр своей земли… это армия, у которой чрезвычайно сильные РЭБ, это армия, которая чрезвычайно сильно умеет окапываться. То есть это противник, с которым мы боремся, в бою с которым гибнут наши парни, а они говорят, что это так просто, им хана, уже поезда не ходят, дороги не ходят», – сказал боевик.