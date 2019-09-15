Украинский депутат: Крым не вернется

15.09.2019, Киев, Игорь Петров

В обозримом будущем у Украины нет ни одного реального механизма вернуть себе Крым.

Об этом депутат Верховной Рады экс-спикер МИД Украины Олег Волошин заявил в ток-шоу «Голос народа» на телеканале «112 Украина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я по состоянию на сегодня не вижу ни одного реалистичного механизма в обозримом будущем вернуть Крым. Российская Федерация принципиально не готова вести переговоры на этот счет.

А если страна даже не готова вести переговоры, мы можем делать какие угодно громкие заявления, но факт остается фактом. Не вижу механизмов, как через год, два, три – дай Бог, конечно, это наша территория, вернуть Крым. Не представляю.

На это нет желания ни российского руководства, ни подавляющего большинства граждан РФ. Они считают, что они правы в этом вопросе. А мы считаем иначе. Это абсолютно правильно – у них своя позиция, у нас – своя», – заявил Волошин.