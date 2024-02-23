Украинский эксперт: «В Мюнхене нам дали понять – денег нет, но вы держитесь»

Украина растратила весь выделенный европейцами потенциал на войну с Россией, но не добилась ничего. И теперь страны ЕС приостанавливают поставки боеприпасов Киеву, чтобы пополнить свои опустевшие склады.

Об этом на канале «UkrLife» заявил киевский эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что Европа все доступные ресурсы, то есть всё доступное вооружение, все промышленные ресурсы, всё, что только можно было достать, плюс деньги, она инвестировала в нас именно из расчёта, что мы будем действовать эффективно, русские до этого момента потерпят поражение. Соответственно, риска прямого столкновения Запада и России не произойдёт. Ставка Запада не оправдалась. Потому что нам же давали оружие под такую нехитрую схему – мы берём вооружения, мы побеждаем русских на поле боя и выходим на переговоры. Но мы пока реализовали только одно звено этой схемы – мы взяли вооружение», – сказал Киричевский.

По его словам, теперь европейцы пытаются сохранить хорошую мину и не говорить прямым текстом, что они не собираются давать Украине снаряды.

«Казалось бы, по мотивам Мюнхенской конференции прозвучало очень много обнадёживающих вещей – в стиле «Дания отдала всю свою артиллерию», но она всю свою артиллерию отдала ещё в апреле 2023 года, когда отдала эти пушки «Цезарь», которые заказала у Франции, и они их не удовлетворили, кстати. Или заявления президента Чехии о снарядах. Но нужно ориентироваться на то, что то, что мы сможем сделать в кооперации с западными партнёрами, то будет наше. А все остальные заявления в стиле немецкого Rheinmetall – вы знаете, мы не можем сделать столько снарядов, сколько вам нужно, теперь их нужно трактовать, что «денег нет, но вы держитесь». Тем более даже эта удивительная история, когда Франция и Греция, на первый взгляд, демонстрируют какие-то непонятные проявления промышленного протекционизма и до сих пор отказываются позволить покупку в рамках проекта ЕС на миллион снарядов, чтобы просто пойти купить снаряды у турок. Подозреваю, что там история не в том, что они защищают своих промышленников, а скорее, в том что и Франция, и Греция понимают, что им нужно очень срочно накапливать свои запасы. А протекционизм – это просто отговорка, как сохранить хорошую мину и не говорить прямым текстом, что они не желают нам давать снаряды», – объяснил эксперт.