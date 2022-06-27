Украинский генерал и полковник пожаловались на западную военную помощь
Украина просит у Запада оружие, которое будет способно наносить удары по аэродромам и базам ВМФ на территории России.
Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наша противовоздушная оборона зиждется на зенитно-ракетных комплексах, истребительной авиации советской. По технологиям и по уровню это прошлый век, хотим мы этого или нет. Там нет противоракетных возможностей и всего остального.
С такими возможностями специалисты военные борются с оружием современным, XXI столетия, Российской Федерации. Это и ударная авиация, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, и, особенно, ракетное оружие…
Поэтому иллюзий, что даже когда поставят современное ПРО и ПВО, не пролетят ни ракеты, ни самолеты, – этого не произойдет, к сожалению.
Поэтому нам надо готовиться не к тому, чтобы ждать, пока они исчерпают свои ракеты, а к тому, чтобы получить современное оружие и уничтожать эти средства нападения в воздухе, а также бить по средствам, которые запускают эти ракеты и эти самолеты.
То есть, по их аэродромам, по их кораблям и подводным лодкам, которые запускают «Калибры». А для этого нам нужны дальнобойные современные вооружения, по которым, к сожалению, у нас не решаются нам передать наши союзники», – заявил Романенко.
В свою очередь бывший полковник главного оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов в эфире телеканала «Украина 24» посетовал, что зачастую военная помощь Запада ограничивается декларациями.
«Старая Европа не хочет, они фактически саботируют нам поставки оружия. Посмотрите, та же Франция, что там Макрон – когда все начинают его критиковать, он бах – и дает шесть гаубиц, и на этом все заканчивается. Германия – отдельная история. А Восточная Европа, они дают все, что могут, к ним нет претензий.
Соединенные Штаты тоже очень сильно тормозят поставки вооружения. Ленд-лиз оттянули к осени. Говорили, говорили, такую помпу сделали из подписания. А потом оказалось, что он аж с 1-го октября вступает в силу. Они тоже никуда не спешат.
Ну, если Старую Европу еще можно понять, они думают, что договорятся с Путиным, и все будет как раньше, деньги будут рулить, и все будет хорошо, «Северный поток» будет работать. Но мир, в котором бы победила Украина, их просто пугает. Вот, я вижу, в чем проблема», – заявил Жданов.
На выходных CNN со ссылкой на свои источники в администрации США сообщило, что Штаты готовятся поставить на Украину системы противоракетной обороны средней и большой дальности.
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