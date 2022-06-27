Украинский генерал и полковник пожаловались на западную военную помощь

Украина просит у Запада оружие, которое будет способно наносить удары по аэродромам и базам ВМФ на территории России.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша противовоздушная оборона зиждется на зенитно-ракетных комплексах, истребительной авиации советской. По технологиям и по уровню это прошлый век, хотим мы этого или нет. Там нет противоракетных возможностей и всего остального.

С такими возможностями специалисты военные борются с оружием современным, XXI столетия, Российской Федерации. Это и ударная авиация, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, и, особенно, ракетное оружие…

Поэтому иллюзий, что даже когда поставят современное ПРО и ПВО, не пролетят ни ракеты, ни самолеты, – этого не произойдет, к сожалению.

Поэтому нам надо готовиться не к тому, чтобы ждать, пока они исчерпают свои ракеты, а к тому, чтобы получить современное оружие и уничтожать эти средства нападения в воздухе, а также бить по средствам, которые запускают эти ракеты и эти самолеты.

То есть, по их аэродромам, по их кораблям и подводным лодкам, которые запускают «Калибры». А для этого нам нужны дальнобойные современные вооружения, по которым, к сожалению, у нас не решаются нам передать наши союзники», – заявил Романенко.