Украинский генерал требует оружие, способное бить до Урала

Анатолий Лапин.  
03.05.2023 09:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Даже если Украина выйдет на границы 91-го года, это не обеспечит ей мир. Поэтому выходом для нее будет передача Западом более серьезных видов вооружений.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины экс-замначальника ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если Украина выйдет на границы 91-го года, это не обеспечит ей мир. Поэтому...

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«Я думаю, два-три года у них достаточно будет еще ресурсов для того, чтобы бомбардировать мирные села и города Украины», – сказал генерал.

«Я неоднократно говорил, что выход на государственную границу 91-го года, включая Крым не означает окончание войны. Единственный путь окончания войны – это разрушить военно-промышленный комплекс Российской Федерации, хотя бы на уровне до Урала. В полном объеме за счет наших средств, которые мы сейчас разрабатываем, активно используем на определенных участках. Я думаю, что как раз это вынудит русских отказаться от своих агрессивных планов», – заявил Кривонос.

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