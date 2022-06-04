Украинский генерал: В боях мы теряем костяк нашей армии

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Новости Украины

Резервы ВСУ первой и второй волны оказались неподготовленными к выполнению боевых задач

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Український тиждень» заявил командующий оперативно-тактической группировкой ВСУ «Север» генерал Дмитрий Красильников.

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Он говорит, что на фронте многое зависит от настойчивости, стойкости, выдержки и мотивации украинских военнослужащих.

«Впрочем, это все относительно, так как даже самый целеустремленный солдат, самый упорный, опытный и прославленный, через несколько недель пребывания под непрерывным обстрелом, видя, как умирают или получают ранения окружающие, может начать проявлять признаки слабости. И это вполне понятно. Солдаты теряют чувство реальности, теряют веру в победу, теряют веру в себя и своих братьев по оружию», – подчеркивает Красильников.

По его словам, если конкретный солдат или офицер сильный духом, то он быстро с этим справляется и за ним следуют другие.

«Однако у этого есть свои недостатки. Многие из этих военнослужащих теряют инстинкт самосохранения. Они энергично выполняют свои задачи вне зависимости от близлежащих артиллерийских или воздушных ударов и, к сожалению, часто получают ранения и погибают. Самая большая проблема сегодня в том, что мы теряем костяк нашей армии. Это наиболее опытные бойцы, сержанты, командиры взводов, рот, замбатов и другие командиры, которые ведут свой личный состав в бой», – сказал генерал.

Также он обратил внимание на проблемы мобилизации.

«Каким-то образом в наши бригады попали люди, которых раньше даже в армии не было. Другой вопрос, каким образом якобы обученные войска (резервы первой и второй волны) оказались неподготовленными к выполнению поставленных задач», – резюмировал Красильников.