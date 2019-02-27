Украинский Минкульт обвинил РФ в уничтожении «крымской аутентики»

27.02.2019, Киев, Игорь Петров

Россия якобы уничтожает Бахчисарайский ханский дворец и Херсонес, проводя незаконные работы по реставрации и археологические раскопки.

Об этом на международном форуме в Киеве заявил министр культуры Украины Евгений Нищук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия вандально, преступно уничтожает Ханский дворец. Министерством культуры он уже де-факто был подготовлен для включения в список ЮНЕСКО, но последние годы, во время аннексии Крыма, под видом так называемой реставрации или реконструкции Россия просто уничтожает аутентику этого выдающегося места.

Мы неоднократно говорили об этом, ездили на конференции. Я неоднократно участвовал в конференциях под эгидой ООН, неоднократно об этом громко заявлял. Мы не имеем доступа к этим ценностям и этим объектам. Это касается и Херсонеса, где происходят незаконные археологические раскопки, другими словами, черная археология», – сказал Нищук.