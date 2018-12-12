12.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Коррупция, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина
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Украинский нардеп заставил открыть дело против Матиоса и Луценко

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировать уголовное производство против главного военного прокурора Анатолия Матиоса и генерального прокурора Юрия Луценко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Решение суд принял по иску внефракционного депутата Виталия Куприя.

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Судебное решение стало продолжением скандала с клиникой репродуктивной медицины BioTexCom, которую заподозрили в причастности к торговле детьми. Дело расследуется Генеральной прокуратурой и управлением Военной прокуратуры.

Комментируя в Facebook решение суда, Матиос приложил скрины своей переписки с депутатом Куприем. Народный депутат хотел доступа к материалам дела на том основании, что он — «с максимальной вероятностью один из следующих руководителей правоохранительного органа». Куприй хотел, чтобы полиции были переданы материалы по клинике.

Матиос считает, что у него есть основания для ответного иска в суд — «за вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей с целью добиться принятия незаконного решения».

Напомним, летом 2018 года прокуроры управления Военной прокуратуры сообщили о подозрении в торговле людьми работнику медицинского центра BioTexCom. Главный врач медцентра стал подозреваемым еще и в подделке документов. Преступления являются особо тяжкими. Виновным грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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