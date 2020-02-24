Украинский народ сдался галичанам и разложился на дикие племена – Волга

24.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Поведение украинских регионов, взбунтовавшихся против приема эвакуированных из Китая граждан, показало, что Украина не состоялась как единое государство.

Об этом в эфире интернет-канала Topinform заявил экс-депутат Верховной Рады Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, разрушение украинского народа произошло из-за разрыва отношений с братскими народами России и Белоруссии по вине населения Западной Украины.

«Общая матрица, которая возникла после Второй мировой войны, после Великой Отечественной с нашей стороны, эта матрица разрывается на сегодняшний день Украиной. И что у нас получается? Получается то, что мы получаем народ, который по сути своей не имеет – он был воспитан в одном и сейчас у него это одно вышибают. И как народ он существовать перестает. Это получаются какие-то племенные сообщества, которые совершенно естественно, как первобытные люди, начинают защищать свои территории…

Мы не стали народом с другой ментальной матрицей, но ту ментальную матрицу уничтожили, моральную матрицу народа уничтожили, разобрали… и как народ существовать даже уже центральная часть Украины перестает.

То, что мы увидели – мы увидели в наличии социальный эксперимент, который доказывает – мы, украинцы, как народ, отказавшись от своей истории, отказавшись от того, на чем мы стояли на протяжении последнего столетия, отказавшись от этого, от того, что нас сделало украинцами, от братской дружбы между нами, Россией, Белоруссией, отказавшись от нашей собственной территории, захотев убежать, подняв штаны за комсомолом в Европу, захотев этого, мы в конце-концов потерялись как народ…

Я вижу, что мы двигаемся по пути уничтожения самих себя как народа, как общности. Мы двигаемся в сторону уничтожения человеческого лица. И делается это нашими собственными руками, делаем это мы.

Я определяю корнем проблемы, корнем заразы уничтожения моральной матрицы, Западную Украину как носителя античеловеческой, нацистской идеологии, идеологии радикального украинского национализма, которая проникая, уничтожает ту скрепу моральную, на которой стояли народы Центральной Украины», – заявил Волга.