Украинский политолог: «Резников договорится – нас или подорвут, или начнут бомбить»

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Новости Украины

Безответственные заявления украинского министра обороны Алексея Резникова только раздражают Россию, что доведёт Украину до большой беды.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То пан Резников говорит – давайте разместим британские, американские, канадские войска на территории Украины, то он говорит – нет, не войска, а давайте нам оружие. Это бряцание», – сказал Вакаров.

«Ещё свежее заявление об инструкторах из США, Великобритании и Канады вдоль всей границы, и чтобы, как заявил министр Резников, все в РФ каждого из этих инструкторов видели, это обязательное условие», – добавила ведущая.

«Мы снова дразним РФ, и это раздражение завтра может закончиться следующим: у нас отключат связь, у нас отключат определённые объекты инфраструктуры. Их или подорвут, или начнут бомбить. Это реальная картина, которая нас может ожидать завтра, условно. То есть, русские разбомбят инфраструктуру НАТО», – выразил опасения политолог.

При этом он отметил, что проводить какие-то «красные линии» в отношении Донбасса также нет никакого смысла.

«Ни на какие уступки РФ в отношении миротворцев или чего-то такого не пойдёт по двум причинам. На Донбассе уже проживает более полумиллиона граждан РФ, которые приняли участие в политическом процессе. Недавно лидеры ЛНР и ДНР вступили в «Единую Россию». Политический процесс в Донбассе идёт совсем в обратном направлении от Украины», – констатировал Вакаров.