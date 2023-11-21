Украинский полковник: Отход из Авдеевки – болезненный, но не запрещенный маневр

Игорь Шкапа.  
21.11.2023 11:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Потеря Авдеевки, за которую идут сейчас ожесточенные бои, будет тяжелым ударом для Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире радио «НВ» заявил военный эксперт, полковник ВСУ запаса Сергей Грабский.

Потеря Авдеевки, за которую идут сейчас ожесточенные бои, будет тяжелым ударом для Украины. Об...

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«Мы уже 10 лет удерживаем Авдеевку, и она уже стала историей в оперативном искусстве. Я не люблю гадать на кофейной гуще, удержим или не удержим. Ситуация действительно чрезвычайно сложная. И скажем так, давайте говорить прямо, отход – это не запрещенный маневр, который прописан в боевом уставе», – сказал полковник.

«Будет ли болезненным для нас отход? Да, очень болезненным будет, учитывая перспективы, которые мы можем иметь на том направлении в будущем в случае оставления этой позиции.

Можем ли мы удержать? Это зависит, как это ни удивительно звучит, от политической воли противника, поскольку с военной точки зрения они должны были давно остановиться», – резюмировал Грабский

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