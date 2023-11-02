Украинский полковник: Российские МиГи выгнали американский разведчик из черноморского пространства

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Заступившие на боевое дежурство над акваторией Черного моря российские МиГ-31, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», прогнали кружившие там американские стратегические разведывательные беспилотники MA-9 Reaper.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил военный эксперт, в прошлом полковник СБУ Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По словам Старикова, кроме того, теперь под прицелом российских военлетов находится авианосная группа ВМС США в Средиземном море.

«После встречи с Си Цзиньпином Путин на пресс-конференции сказал ключевую фразу военную, он заявил, что в нейтральных водах Черного моря будет на постоянной основе дежурить МиГ-31К с ракетой «Кинжал»… К чему это привело, почему это решение было принято? Во-первых, это позиционирование силы на этот регион, а конкретно на 6-й флот США. Сами ракеты «Кинжал» – 2000 километров, их основное предназначение – это авианосцы, крейсеры, эсминцы, фрегаты», – сказал военный эксперт.

«Второе – прошла информация о том, что после того, как было заявление и самолет взлетел, американцы убрали с боевого дежурства свой стратегический беспилотник Reaper, который дежурил в этом регионе. То есть они решили задачу проецирования силы, потом вытолкали беспилотник. Уже не будет летать, уже они вытолкали. Для нас это очень плохо, потому что мы перестаем получать развединформацию от наших стратегических партнеров в отношении Автономной республики Крым и города Севастополя.