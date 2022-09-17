Украинский полковник: Русские даже не думают сдаваться

Несмотря на отвод войск с харьковского направления, российские войска обустраивают рубежи обороны и не готовы отступать.

Об этом в эфире телеканала «Дом», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил полковник в отставке Олег Жданов, ранее занимавший должность в Главном оперативном управлении Генштаба ВСУ.

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«Тут я не разделяю оптимизма, потому что на сегодняшний день российская армия формирует рубеж обороны на остатках территории Харьковской области, которую они еще оккупируют, вдоль реки Оскол. Они пытаются перегруппировать войска для того, чтобы держать оборону дальше», – сказал эксперт.

«Скорее даже они обратятся в бегство, чем начнут сдаваться в плен. Российская Федерация пока еще не собирается сдаваться. Если мы послушаем речи Путина, то понимаем, что требования пока остаются изначальными. Это первое.

И второе – проигрыш Украины в этой войне будет означать, в первую очередь, проигрыш коллективного Запада перед Путиным, и он становится гегемоном европейского континента. Если они этого еще не поняли, то это очень плохо для них», – заявил Жданов.