Украинский пропагандист Бутусов: Пока есть сухопутный коридор, Крымский мост – не главная цель ВСУ

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Крымский мост слишком крепкий и защищённый, чтобы тратить на него высокоточное вооружение, к тому же, его уничтожение слабо повлияет на логистику поставок на полуостров.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель и главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор. нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бутусову задали вопрос, почему ВСУ не ударят ракетами по Керченскому мосту.

«В каждой акции есть своя целесообразность. Сейчас идёт большая война, и враг совершает поставки в Крым не только через мост, но и через сухопутный коридор. Этот сухопутный коридор возник, потому что, к сожалению, был сдан юг Украины, и сейчас враг спокойно по удобной дороге, которую построили перед войной, возит себе по этих путям и по новым путям, которые они там строят, снабжение. Поэтому удар сейчас по Крымскому мосту не приведёт к блокаде Крыма, он только усложнит логистику, не более. Да, это важный результат, но не настолько важный для того, чтобы отвлекать высокоточное оружие от ударов по российским штабам, российским складам боеприпасов, откуда русские планируют удары по нашим войскам и откуда поставляют боеприпасы на передовую. Поэтому, конечно, чтобы уничтожить такую сложную и очень защищённую цель как железобетонный мост, нужно значительное количество высокоточного вооружения. Сейчас лучше такое вооружение использовать для поражения российских войск, российских штабов, пунктов управления, складов боеприпасов, сосредоточения и скопления боевой техники и личного состава», – констатировал пропагандист.