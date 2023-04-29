Украинский военный аналитик: «Надолго в крымских степях русские не задержатся»

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Россия считает весьма вероятным удар ВСУ на Крым и активно готовится к такому развитию событий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Газете по-украински» заявил руководитель программ по безопасности киевского прозападного Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» военный аналитик Павел Лакийчук.

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У него поинтересовались, реально ли ВСУ наступлением на южном направлении взять Крым под свой контроль.

«Так ситуацию видят многие аналитики. Так видят возможный ход военных действий наши партнеры. И так видит ситуацию наш неприятель. Он готовится к нашему контрнаступлению. Усиливает свою оборону на критических направлениях. Наиболее мощные постройки противник готовит в направлении от Запорожья до Мелитополя, и на юг – в направлении Мариуполя и Бердянска. Создают там мощные минные поля. Формулируют оборонительные сооружения. Это рассматривают как одно из наиболее вероятных направлений удара. С целью разорвать коридор в Крым. Разорвать группировку войск противника на юге. Это вполне логичный вариант», – сказал Лакийчук .

Он отметил, что не менее активно русские сооружают оборонительные линии в Херсонской области, на крымских перешейках и в самом Крыму.

«Не только на севере усиливают линию оборону, будут новые даже на Керченском полуострове. Это свидетельствует о том, что враг вполне серьезно рассматривает возможность нашего удара через Днепр по направлению к Крыму с последующим освобождением полуострова. Враг предполагает, что надолго в крымских степях не получится задержаться. И придется отходить на восток», – надеется эксперт.

Кроме того, аналитик обратил внимание, что Россия возводит оборонительные сооружения на севере Луганщины и создает там минные поля.

«Это свидетельствует о том, что враг предусматривает возможный удар на восток в его фланг на Донбассе. Логика тоже в этом есть. Дело в том, какое из этих направлений станет главным. Этого знать не нужно. Пусть враг распыляет силы. Остановить его от подготовки мы не можем, но можем не дать сконцентрироваться в одной точке», – резюмировал Лакийчук.