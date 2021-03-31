Украинский военный эксперт выдал грустную правду о «сильнейшей армии Европы»

31.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

За последние несколько лет Украина смогла разработать лишь один береговой ракетный комплекс путем модернизации старой советской установки. Это несравнимо с масштабами перевооружения в России, которая делает ставку на технические новинки и автоматизацию.

Такими опасениями в эфире интернет-канала «Хвыля» заявил украинский военный эксперт Сергей Згурец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что удалось сделать и что не удалось? Я думаю, у всех на слуху ракетные проекты, которые доведены до принятия на вооружение, и сейчас идет этап их серийного изготовления. Это доведение боевых частей оружием, бронетехникой до полного штата.

А дальше начинается определенное хромание, потому что, когда мы начинаем говорить об автоматизации, о связи, о разведке – то есть, о тех вещах, которые являются нервной системой боевого организма, то, я думаю, тут как раз есть серьезные недостатки, в отличие от действий тех же россиян, которые за это время кроме количественного наращивания сделали ставку на повышение эффективности использования своих подразделений за счет автоматизации, связи, РЭБ и так далее. Пока что наша составляющая, связанная с этой нервной системой Вооруженных Сил, пока что остается абсолютно уязвимой», – заявил Згурец.

Он признал, что анонсированная закупка Киевом боевых кораблей у Турции остается лишь прожектом. Точно так же Украина не имеет средств на приобретение американских систем ПВО или самолетов.

«Мы достаем кошелек и начинаем считать деньги, можем ли мы эти приоритеты обеспечить? Если мы говорим о ПВО и говорим, что закупаем американские Patriot, помним то, что Польша закупает четыре батареи, это, условно говоря, 16-ть пусковых, четыре РЛС и четыре командных пункта, это стоит 4,7 миллиардов долларов. А у нас на все перевооружение в этом году 860 миллионов долларов. То есть, если мы вдруг подняли на щит приоритет ПВО и побежали за американским Patriot, то парни, помните – 4,7 миллиардов при бюджете на все перевооружение 860 миллионов.

И когда мы к этому добавляем F-36 или F-16 — Польша или не помню кто покупал, эскадрилья F-16 для Словакии, кажется там 12-ть машин где-то 1,7 миллиарда долларов. То есть, фактически мы понимаем, что все эти приоритеты настолько дорогие, что мы это не потянем.

Если мы вспомним про турецкие корветы и все остальное, то мы вообще отрываемся от реальности, потому что понимаем, что что-то происходит с желанием и реальностью не так. Тогда мы должны спуститься на грешную землю, определить приоритеты и сказать: «Парни, мы не можем это обеспечить», – отметил Згурец.