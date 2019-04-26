Украинским дезертирам предложат на выбор тюрьму или продление контракта

26.04.2019, Донецк, Александр Гусар

В связи с массовым дезертирством в рядах ВСУ украинское командование предприняло ряд мер по поиску и задержанию дезертиров, которым на выбор будет предложено уголовное преследование или продление контракта на службу в украинской армии.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Данил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его словам, постоянный перенос сроков ротации украинских вооруженных формирований, а также неудовлетворительные бытовые условия, способствуют увеличению желающих покинуть ряды украинской армии, особенно в зоне проведения операции оккупационных сил.

«Командующий «ООС» Наев запретил рассмотрение рапортов о досрочном увольнении военнослужащих, выполняющих задачи в районах боевых действий, до момента их возвращения в пункты постоянной дисклокации. Сложившаяся ситуация привела к тому, что украинские солдаты, не дожидаясь приказов об увольнении, просто собирают вещи и уезжают домой. Отток беглецов принял угрожающие масштабы», – сообщил представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что наибольшее количество военнослужащих, самовольно оставивших место расположения части, отмечается в 79-й десантно-штурмовой бригаде и 35-й бригаде морской пехоты, которыми командуют комбриги Курач и Палас.

«Пытаясь хоть как-то исправить плачевное положение, украинское командование решило заняться их поиском. С 1 по 31 мая командование операции оккупационных сил во взаимодействии с военной-службой правопорядка, МВД и военными комиссариатами планирует проводить широкомасштабный розыск военнослужащих, самовольно оставивших воинские части», – рассказал Даниил Безсонов.

Задержанным, по его информации, будет предоставляться возможность выбора: понести уголовное наказание за самовольное оставление части, либо подписать новый контракт сроком на три года.