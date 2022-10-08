Украинское христианство сломил киевский сатанинский режим – протоиерей Ткачёв

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Новости Украины

Киевский режим превратился в смесь итальянского фашизма и примитивного украинского нацизма, где «2-3 процента пассионариев управляет инертным большинством свинопасов».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил вынужденный покинуть Киев и переехать в Москву в 2014 году священник из Львова протоиерей Андрей Ткачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То бытовое обрядоверное христианство, столь милое нашему глазу в мирные времена – все эти воплощённые «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тиха украинская ночь» и всё остальное, они оказались неспособными защитить украинского христианина в его подавляющей массе от агрессивной сатанинской идеологии и от государственного гнёта. Потому что с государством очень трудно воевать, если оно приняло какую-то модель идеологическую, несовпадающую с твоей, ты должен затаиться, затихнуть или заявить о себе и пойти на страдания. Или сбежать. Или быть убитым, или затихориться и молчать. Потому что с государством плохо спорить, если у него есть ярко выраженная идеологема, не совпадающая с твоей верой. Вот это произошло на Украине. Даже, если вас больше, агрессивное меньшинство загнобит вас с удовольствием. А по теории интегрального национализма, так считал Муссолини, так считал Донцов (теоретик украинского национализма Дмитрий Донцов – ред.) – подавляющее большинство инертных свинопасов обязаны управляться двумя-тремя процентами пассионариев. То есть я один, вас сто, у меня автомат Калашникова – вы будете делать то, что я сказал», – объяснил отец Андрей.