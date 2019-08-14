14.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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Украинской армии больше нет – есть лишь остатки подразделений

На Украине нет вооруженных сил в их привычном понимании. Все, что осталось от армии – это отдельные воинские подразделения, но общая структура ВСУ разрушена.

Об этом в эфире телеканала NewsOnе заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Савченко, довел армию до деградации бывший президент страны Петр Порошенко.

«Вооруженных сил больше нет. Порошенко уничтожил армию полностью. Сколько бы он не говорил, что ее в 14-м году не было, но в 14-м году она еще была в классическом ее понимании. Сейчас армию кое-как одели, как-то покормили, дали не самую качественную технику, но при этом абсолютно разрушили ее структуру…

Мы остались при советском уставе с обученными европейско-натовскими офицерами. Нас это никуда не приводит, армия превратилась в гастарбайтерство. Каждый солдат, каждый офицер хочет служить в армии НАТО, потому что там платят больше. Мы потеряли идеологическую составляющую, для чего нам армия. И, в конце концов, потеряли понятие, что армия у государства есть только тогда, когда есть флот, авиация и ПВО. У нас нет ни флота, ни авиации, ни ПВО.

У нас есть остатки подразделений и сухопутные подразделения наземных войск. Все, это не армия, это военизированные подразделения, которые можно было бы эффективно использовать. Силы спецопераций, всякие диверсионные группы – это все инструменты для ведения гибридной войны. Это не армия для государства», – заявила Савченко.

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