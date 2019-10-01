01.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Транспорт, Украина, Экономика коллапса
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Украинскую тупость измерили в миллиардах долларов

Украина потеряла свои транзитные преимущества – ее место заняла Белоруссия, которая за последние годы без криков и лозунгов построила качественный автобан вдоль границы с Украиной.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко.

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«У нас упал транзит – я вам называю… 5,5 миллиардов долларов 2005-й год, 130 миллионов сегодня. Мы вот этой тупостью, взятками, плюс криками довели страну до конца.

Меня оскорбляет дорога, автобан шикарного качества, которую Лукашенко построил по северу вдоль границы с Украиной. Послушайте, он забрал у нас весь транзит.

Мы – самая короткая дорога в Евразию и мы на этом зарабатывали. Мы убили на этом и грузовой транспорт. Мало того, они забрали «Шелковый путь», потому что они не кричат лозунги. Но дороги в Белоруссии – там лучше, чем в Германии автобаны», – заявил Червоненко.

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