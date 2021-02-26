Украину лишили сердца – Зеленский

26.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Крым якобы был «сердцем» Украины, которого не стало семь лет назад

Об этом в своем выступлении, посвященном годовщине потере полуострова, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце. Мы никогда не забудем того, кто это сделал и никогда забудем того, кто позволил это сделать. Некто убеждал, что вырвал наше сердце законно и вежливо, а теперь, стискивая его в руках, искренне удивляется, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хорошие отношения, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить.

Что нужно, чтобы Украина могла снова радостно и искренне улыбнуться? Все просто – нужно вернуть ее сердце, вернуть полуостров Крым. К сожалению, пока еще этого не произошло, но нашу память аннексировать не удастся. Память о том, что Крым остается оккупированным…», – заявил Зеленский.

Президент также пообещал «вернуть Крым».

«Сейчас мы, наконец-то, делаем реальные шаги на пути решения всех этих вопросов и вместе с международными партнерами Украины накануне Дня независимости в Киеве состоится первое заседание «Крымской платформы». Это инициированная Украиной международная площадка для поиска и дальнейшего воплощения в жизнь комплекса мер по деоккупации полуострова и защиты прав крымчан.

Сегодня мной подписан указ о отдельных мероприятях, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым. В частности, правительству поручена организация и запуск «Крымской платформы», а также мероприятия по развитию и поддержки крымско-татарского языка, культуры и защите прав жителей аннексированного Крыма.

Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить собственный указ просто потому, что он потерял актуальность и Крым вернется в состав Украины… Любимый Крым, тебя ждет вся Украина. Добро пожаловать обычно говорят гостям. А родным говорят: «С нетерпением ждем дома». Дорогие крымчане, пора возвращаться домой», – заявил Зеленский.

При этом последнее предложение он сказал на русском языке. Также президент не стал задаваться вопросом, хотят ли крымчане возвращаться в состав Украины.

Ранее в интервью американским журналистам Зеленский заявил, что будь он при власти в 14-м году, за Крым «умерли бы все», но Россия бы не получила полуостров.