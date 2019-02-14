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14.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Экономика коллапса, Эмиграция
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Украину признали одной из самых опасных для работы стран

В Украине не обеспечен должный уровень безопасности труда и социального диалога, а потому люди массово покидают страну в поисках лучшей жизни.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный секретарь Панъевропейского совета профсоюзов Антон Лепик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, европейского вектора социального развития Украины пока нет.

«Уровень средней заработной платы в Украине является самым низким в Европе. Уровень минимальной заработной платы даже не дотягивает до установленной законодательной нормы. Право на безопасный труд не реализуется. Украина является одной из самых опасных с точки зрения профессиональных рисков стран. Не далее как вчера нас проинформировали о несчастном случае на предприятии в Кривом Роге.

Два года подряд на международных площадках обсуждался вопрос о несоблюдении Украиной международных конвенций об инспекции труда. Трудящимся некуда обращаться в случае нарушения их прав. Профсоюзам некуда обращаться чтобы предотвратить аварийные ситуации”, – сказал эксперт.

“Уровень социального диалога далек от европейского, – добавил Лепик. – Положение трудящихся тяжелое, есть недостаток достойных рабочих мест, уровень безопасности, качества, стабильности жизни недостаточен чтобы человек чувствовал себя комфортно у себя дома что приводит к тому, что миллионы граждан Украины ищут лучшей жизни за рубежом».

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