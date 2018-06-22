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22.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Украина, Экономика коллапса

Украину с осени начнёт разрывать на части, – олигарх


Депутаты Верховной Рады «наложили в штаны», когда увидели угрозу очередного майдана в митинге чернобыльцев, шахтеров и воинов-интернационалистов, который прошел в минувший вторник в Киеве и едва не закончился штурмом парламента. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил депутат Рады, бывший губернатор Донецкой области олигарх Сергей Тарута, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, если зарплаты и пенсии на Украине не будут увеличены в разы, уже осенью страну ждут бунты.

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«Нам нужно поднимать зарплату. Если мы не поднимем зарплату в ближайшие три-пять лет до 25-30 тысяч гривен, при этом, чтобы не было галопирующей инфляции, и пенсию до 10-12 тысяч гривен, то в этой стране мало, кто останется, и будет социальный взрыв.

Если мы этого не сделаем, то не проблема будет уже войны на Донбассе, мы изнутри будем иметь социальный взрыв, который нас может разорвать на части…

Во вторник депутаты, некоторые, я думаю, пошли за памперсами, когда вышли афганцы и шахтеры. Это первая ласточка. Я думаю, что осенью, когда начнется новая сессия, будет очень много таких случаев. Это первый сигнал власти», – заявил Тарута.

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