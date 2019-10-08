Украину засеют плантациями отборной конопли
После реализации планов команды Владимира Зеленского по продаже черноземов транснациональным компаниям Украина превратится в плацдарм для проведения экспериментов для западных корпораций.
Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, плодородная украинская земля будет засеяна коноплей и станет площадкой для выращивания генно-модифицированных растений.
«Это будет зона, где очень многие ограничения европейские и американские не будут действовать. Более того, в связи с легализацией каннабиса, поверьте, здесь будут плантации каннабиса. Здесь будет ГМО выращиваться, потому что у нас не будет ограничений по ГМО. И прочее, прочее.
У нас много чего будет, мы – страна большого эксперимента будем», – заявил Джангиров.
Спасибо!
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