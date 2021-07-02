«Украину затянули в бешеный большевизм с худшим вариантом либертаризма» – эксперт

Украина с точки зрения реформ попала в очень опасную ситуацию, поскольку результаты реформирования нищей страны совершенно непредсказуемы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил обслуживающий интересы экс-премьера Украины Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во внутренней политике эти полгода можно было характеризовать как патологическая и разрушительная десоциализация Украины, отказ от последних признаков социального государства в Украине. К власти пришли правые, не новые правые, правых у нас ещё не было, и я бы сказал – правые бешеные, с такой характеристикой большевизма, восточноевропейский либертаризм худшего варианта», – заявил Небоженко.

«Власть делает всё, чтобы отделить власть от народа, власть не объясняет своего поведения населению, и это, видимо, будет продолжаться – тарифы, штрафы, административное давления, уничтожения мелкого и среднего класса…

У нас провозгласили борьбу с олигархами, но вместе с тем они себя прекрасно чувствуют, и идёт формирование новой земельной олигархии, но при этом основной упор административного давления идёт на людей, которые занимаются выживанем, самоэксплуатацией, что характерно для украинцев, и именно на них был сделан упор», – добавил политолог.

«В результате мы имеем сейчас с точки зрения реформ очень опасную ситуацию, но она может быть опасна в моих словах, а не для тех, кто сейчас закрылся в Офисе президента и наслаждается жизнью. Заключается в том, что реформы имеют одно единственное условие, очень важное – реформы нельзя проводить в нищей стране, в которой бедности очень много», – подытожил политолог.