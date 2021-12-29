«Уничтожение Варфоломея»: Третий Рим взял под крыло гонимых греками африканцев

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Новости Украины

102 клирика Александрийского Патриархата из восьми стран Африки приняты в юрисдикцию Русской Православной Церкви, согласно поданным прошениям.

Такое решение принял сегодня Священный Синод РПЦ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Решено также образовать Патриарший Экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. Глава Патриаршего Экзархата Африки будет иметь титул «Клинский». Митрополитом Клинским назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид с поручением управления Северо-Африканской епархией и временного управления Южно-Африканской епархией.

Православный эксперт Кирилл Фролов считает, что этим решением Патриарх Кирилл «канонически уничтожил» Константинопольского патриарха Варфоломея, который заставлял священников признавать созданную им на основе раскольнического Киевского патриархата так называемую «Православную церковь Украины».

«Решение о создании Африканского Экзархата Русской Церкви оставит Александрийский Патриархат без паствы. Практически все африканские священники перешли в Московский Патриархат, в Александрийском остались только греки , которые унижают православных африканцев. Священников , не признавших “пцу”, они вышвырнули не только из храмов, но из домов, в результате правительство Танзании намерено объявить Александрийский Патриархат вне закона. Теперь никто больше не захочет признавать секту Думенко Церковью, ибо на примере Александрийского Патриархата увидит, что это оборачивается уходом из истории. Теперь все колеблющиеся Поместные Церкви увидят, что виновник катастрофы, которая им грозит в случае признания “пцу” – Константинопольский Патриархат, и теперь осудят его как еретика и раскольника. “ПЦУ”и сам антиправрславный проект “Украина” обречены. Православие является самой быстрорастущей религией Африки, так как является антиколониальным символом», – заявил Фролов «ПолитНавигатору».

Просьбы африканских священников поступали в РПЦ давно на фоне позиции Александрийского патриарха Феодора II, признавшего раскольническую церковь на Украине, но в Москве надеялись, что иерарх одумается. Однако в августе он снова сослужил с главой «Православной церкви Украины». Православные Танзании и Кении давно хотели перейти под каноническую юрисдикцию (омофор) РПЦ, но их запугивали александрийские греческие церковные власти.