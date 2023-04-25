УПЦ должна быть ликвидирована за предательство Русской Церкви, – мнение

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Во всех регионах, которые будут присоединены к России или денацифицированы в результате СВО, Украинская Православная Церковь (УПЦ), созданная в 1990 году в преддверии распада СССР в надежде задобрить украинских сепаратистов, должна быть ликвидирована.

Об этом в ходе онлайн-конференции Института стран СНГ по проблеме Православия на Украине заявил кишиневский политолог Владимир Букарский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На приходах в освобождённых территориях не должно быть никакой УПЦ, никакого церковного самостийничества и мазепинщины, никакой «Феофании». Все эти приходы, как и церковная структура в Крыму, должны быть напрямую подчинены Русской Православной Церкви», – сказал Букарский.

Он считает, что все участники собора УПЦ в Феофании летом 2022 года, на котором было принято решение об отходе от Русской Православной Церкви (РПЦ), должны пройти через покаяние.

«Никто из участников сборища в Феофании не должен быть принят в приходы на территории России без покаяния за отречение от Церкви и Патриарха. «Политическому украинству» — этой сатанинской этнофилетической ереси – не место в нашей Церкви», – сказал Букарский.

Он полагает, что именно возникновение УПЦ привело к «квази-автокефализации» и, как следствие, к «Феофанийскому позору» и к нынешнему разгрому Православия на Украине. Политолог напоминает, что уже во время «Евромайдана» УПЦ заняла двусмысленную позицию.

В то же время Букарский настаивает на моральной и политической поддержке всех священников, архиереев, монахов и мирян, которые, «проживая на территории, контролируемой нацистским режимом Зеленского, несмотря на репрессии, продолжает сохранять верность РПЦ и ее единственному Предстоятелю – Святейшему Патриарху Кириллу».

«Имена митрополита Феодосия (Снигирёва), мирян-исповедников Дмитрия Скворцова, Яна Таксюра, Мирославы Бердник, Валентина Лукияника должны служить примерами того, как надо служить Церкви и отстаивать свою цивилизационную идентичность», – сказал Букарский.

Он не снимает ответственности за случившееся на Украине с российского клира. Он предлагает Московской Патриархии провести «спецоперацию по искоренению ереси церковно-либеральствующих».

«Нужна чистка всех Синодальных отделов от всех предателей и либералов, от всех, кто, несмотря на неоднократные предупреждения, довёл ситуацию в Киевской Руси до искоренения Православия. Если нет мужества отлучить их от Церкви, нужно вышвырнуть их поганой метлой из Межсоборного присутствия и Синодальной богословской комиссии Русской Православной Церкви», – сказал Букарский.