Узбекистан становится американским плацдармом – потребуется спецоперация

Узбекистан явно встал на путь «евроинтеграции» через объединение с Турцией и начал осуществлять политику, противоречащую интересам России и Китая в регионе. Собственно, тут прослеживается чёткий тандем между Нур-Султаном (Целиноградом), главным локомотивом тюркской интеграции под эгидой Анкары и Лондона в Центральной Азии, и Ташкентом.

При этом узбекские власти могут даже переплюнуть своих казахских соседей и коллег по русофобии и антисоветизму, что ярко проявилось 9 мая. Если в Казахстане отказались от проведения парадов и торжественных мероприятий, а также отказали в проведении шествий «Бессмертного полка» почти во всех регионах и штрафовали за георгиевские ленточки и автопробеги с советскими флагами, то в Узбекистане вынесли запрет даже на советские военные песни!

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Концерт группы “Хор Турецкого” в Ташкенте

Так, в преддверии Дня Победы в Ташкенте местные власти воспретили российскому «Хору Турецкого» исполнять песни военных лет. При этом у поклонников исполнителей отобрали советскую символику и флаги СССР. При этом в качестве аргумента и «закона» чиновники демонстрировали текст выступления депутата-русофоба Алишера Кодирова, который еще в прошлом году в парламенте заявил, что использование на праздничных мероприятиях знамён Победы является оскорблением и провокацией в отношении узбекского народа.

Профессиональный узбекский русофоб Алишер Кодиров

Таким образом, было проявлено отношение администрации президента РУ к Москве, так как без одобрения высших должностных лиц в авторитарном режиме такого случиться не могло ни при каких обстоятельства. Это, кстати, резко контрастирует с теми первыми годами правления нынешнего президента, когда Шавкат Мирзиёев вернул многие памятники воинам Красной Армии, снесенные Исламом Каримовым, а также возвратил праздничные мероприятия 9 мая.

Выходит, что тогда он просто льстил Кремлю, показывая свою лояльность и спекулируя на символах, чтобы укрепиться на троне и получить важные многомиллиардные инвестиции, а когда уже превратился в неограниченного монарха, то попросту отвернулся от России в момент её тяжелых испытаний. Точно такую же картину можно наблюдать и в Казахстане, где после помощи, оказанной со стороны ОДКБ в январе в деле удержания власти Токаевым, происходит еще большими темпами геополитическое переориентация страны на Запад и Турцию.

Это раскрывает со всей отчётливостью двурушническую позицию местных правящих элит, которые не заинтересованы и даже страшатся развития интеграции с Россией. А чтобы ни у кого не было сомнений по поводу того, что Ташкенту не по пути с Москвой, МИД РУ 7 мая, аккурат перед Днём Победы, выдал специальное заявление, что руководство страны не приемлет никаких объединений на постсоветском пространстве.

«В последнее время некоторые иностранные издания, претендующие на объективность и беспристрастность в освещении событий, продолжают тиражировать необоснованные высказывания отдельных лидеров зарубежных стран относительно расширения Союзного государства и присоединения к нему Республики Узбекистан», – указывается в тексте заявления внешнеполитического ведомства Узбекистана.

И понятно сразу, что данное заявление сделано специально для США и ЕС, так как в конце МИД РУ отмечает, что «вновь заявляет о недопустимости подобных провокационных действий, способных нанести урон дружеским взаимоотношениям Узбекистана с зарубежными партнерами».

Подобное антироссийское заявление следовало ожидать после реабилитации басмачей и запрета вывесок на русском языке в городах страны, а также развития русофобских националистических движений и партий типа Демократической «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), возглавляемой тем самым Алишером Кодировым.

Собственно, чему удивляться, если американцы в последние годы усиленно окучивали Ташкент, а после вывода своих войск из Афганистана – всеми способами склоняли и продолжают склонять руководство республики согласиться на размещение американских военных баз якобы для противодействия талибам и исламскому терроризму. И только жесткая позиция Москвы и Пекина в этом вопросе не позволяла администрации президента Узбекистана согласиться на заманчивые предложения Вашингтона.

Правда, первые шаги в направлении создания почвы для появления американских военных уже предпринимаются. Так, в понедельник 9 мая спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев во всеуслышание заявил, что власти республики отказываются передать правительству талибов 22 самолета и 24 вертолета бывших ВВС этой страны, перелетевших в прошлом году на узбекские аэродромы во время бегства проамериканского правительства.

Таким вот образом Ташкент ответил на запрос нынешних законных властей Афганистана, сделанный еще в январе этого года. Это серьезный сигнал в пользу Белого дома, сделанный именно в тот момент, когда в Панджшерском ущелье прозападные вооруженные силы «Фронта народного сопротивления» заявили о взятии под свой контроль уезда Ханджи. И всем понятно, что данные участники «фронта», спонсируемые США, призваны дестабилизировать ситуацию в стране, а также сорвать осуществление транспортных и экономических проектов КНР.

При этом власти Узбекистана намерены использовать данные незаконно захваченные афганские самолёты и вертолёты якобы для поставок «гуманитарных грузов» в страну. Более того в Термезе, где они размещены, планируется разместить некий «транспортный хаб» ООН для осуществления данной миссии. Но данное утверждение Ташкента явно издевательское, так как военные самолёты, а именно истребители и бомбардировщики и ударные вертолёты явно не приспособлены для транспортных нужд и наверняка их готовят для передачи «Фронту народного сопротивления» с целью борьбы против правительства талибов.

Получается, что Узбекистан по требованию Вашингтона превращается в сторону конфликта, так как понятно, что пока у прозападного «фронта» нет своих аэродромов, и именно узбекский Термез, как и другие взлетные площадки страны, будут использоваться для авиационных ударов по талибам. Да и «транспортный хаб» ООН будет лишь прикрытием для американских военных в деле «гуманитарных бомбардировок» афганской территории на технике, которую Ташкент отказался отдавать Кабулу.

Этим как раз Пентагон совместно с узбекскими военными намереваются успешно обойти утверждения о «нейтральном статусе» республики и невозможности размещения иностранных военных баз. А чтобы поскорее переобучить своих военных под стандарты НАТО, есть дружеская Турция и «учебные центры» альянса в Караганде и Алма-атинской области на территории Казахстана.

То есть, с одной стороны, Ташкент постоянно говорит о своём нейтралитете, успокаивая Москву и Пекин, а с другой стороны – ведет враждебную антироссийскую и антикитайскую деятельность, и не только в военной сфере. Так, когда создавалась в Стамбуле 12 ноября прошлого года Организация тюркских государств (ОТГ), именно Шавкат Мирзиёев предложил создать специальный инвестиционный фонд «тюркской интеграции», призванный вкладывать средства в транспортные проекты по переориентации всех энергетических потоков через Каспий и Азербайджан в сторону Турции в обход территории России.

И вот 25 апреля в Стамбуле состоялось первое заседание такого фонда, в котором приняли участие министры стран участниц ОТГ, а еще ранее во время визита 28-30 марта Реджепа Эрдогана в Узбекистан обе стороны закрепили двустороннее сотрудничество соглашением о преференциальной торговле и протоколом о заблаговременном обмене информацией о перемещении товаров и транспортных средств через государственные границы, противоречащими ЕАЭС.

Мирзиёев и Эрдоган

И есть все основания говорить о том, что после подписания в Тбилиси 1 апреля грузинской, казахстанской, турецкой и азербайджанской стороной декларации «О Транскаспийском коридоре Восток-Запад», явно носящей антироссийский характер, газ и полезные ископаемые Узбекистана, как и Казахстана, потекут теперь на европейские и американские рынки как раз через Турцию. Это и есть на самом деле аналог «украинской евроинтеграции», но уже для республик Центральной Азии.

Выходит, что и ЕАЭС, куда Ташкент пока получил статус наблюдателя, был нужен правящей элите Узбекистана лишь для получения беспрепятственного доступа к российскому рынку, а также для облегчения положения узбекских трудовых мигрантов, которые пока вносят значительный вклад в ВВП республики. А на самом деле стратегические планы правящей элиты лежат вне каких-либо интеграционных проектов и самой концепции «Большой Евразии» с участием России и Китая.

Ну а чтобы закрепить этот курс на отделение от Москвы и Пекина, Вашингтон увеличивает количество грантов для НПО в целях якобы укрепления культурного сотрудничества между Узбекистаном и США. Для данных целей выделяется большое финансирование (более 100 миллионов долларов для всего региона) в деле поддержки программ, направленных на «развитие местных СМИ и гражданского общества» и повышение осведомлённости о двусторонних отношениях между Узбекистаном и США.

При этом предполагается привлекать в рамках этих проектов местную молодёжь из всех областей, а также преподавателей вузов, деятелей культуры, женщин-предпринимателей и другие группы жителей страны. То есть страна покроется сетью прозападных НПО и фондов, а сама будет вместо Киргизии превращаться в плацдарм американского влияния в регионе. Поэтому сейчас мы и наблюдаем быстрое формирование очередной «Анти-России» – только уже в Центральной Азии.

Похоже, что пример соседнего Афганистана, а теперь и Украины, так ничему и не научил правящие элиты Узбекистана и региона в целом.