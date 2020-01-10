В Албании всё готово для поглощения Косово

10.01.2020, Москва, Елена Острякова

Почти 75% албанцев хотят воссоединения Албании и Косово.

Об этом сообщает BalkanPlus, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно соцопросу, проведенного Фондом открытого общества Косово (KFOS) и Фондом открытого общества для Албании (OSFA) в Тиране и Приштине, албанцы в Албании на 10% больше, чем албанцы в Косово, заинтересованы в воссоединении.

За объединение высказались 74,8 процента респондентов в Албании и чуть менее 64% опрошенных в Косово.

Опрос показал, что взаимные посещения граждан значительно возросли, особенно после строительства шоссе Приштина-Дуррес. При этом граждане Косово посещают Албанию чаще.

Против национального единства чаще выступают в городах – как в Албании, так и в Косово.

В то же время респонденты в Албании считают, что ключевым фактором объединения будет международное сообщество, в то время как в Косово полагают, что такой сценарий может быть реализован только лидерами в Тиране и Приштине.