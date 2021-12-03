В Alibaba расценили «закон о приземлении» как очень лояльный иностранным компаниям

Так называемый «закон о приземлении», согласно которому иностранные ИТ-платформы должны открывать в России свои представительства, написан максимально открыто для иностранных компаний.

Об этом на круглом столе в Общественной палате Российской Федерации заявил директор по связям с госорганами в Alibaba.com Сергей Лебедев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так называемый закон о приземлении – не могу сказать, что это венец законотворчества, но, тем не менее, это закон, который написан максимально лояльно, максимально открыто для иностранных представительств. Потому что закон написан таким образом, что неисполнение требований законодательства ведет к поэтапным санкциям со стороны государства. И это очевидно.

Для глобальных ИТ-компаний это очень преференциальные условия. Даже мы в своей работе сталкиваемся с тем, что наши коллеги из Китая не всегда быстро отвечают, быстро на что-то реагирует, и немножко приходится подталкивать.

Этот закон показывает, что государство максимально открыто к диалогу с компаниями и максимально либерально носится к возможным техническим причинам неисполнения того или иного требования», – сказал Сергей Лебедев.