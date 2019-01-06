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06.01.2019, Санкт-Петербурга, Михаил Рябов
 
Д.Б., Политика, Россия, Украина
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В центре Питера проукраинский либераст устроил одиночный пикет – ослы заинтересовались

Либеральный «активист» Семен Ткачук сегодня устроил одиночный пикет на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга, развернув плакат «Я против войны с Украиной».

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Акция Ткачука пока что привлекла внимание работников туристической отрасли, переодевающихся в мультяшных персонажей вроде ослов и прочих животных для выманивания денег за фото с гостей Северной столицы.

Следует отметить, что 4 января Ткачук уже задерживался полицией за плакат, где утверждалось, что Крым был «отнят».

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