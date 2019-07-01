В ДНР обвинили ВСУ в пропагандистской войне

01.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Для сьемки сюжетов о нарушениях режима прекращения огня со стороны военных ДНР, украинское командование направило в зону проведения «ООС» иностранных журналистов.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«Потеряв надежду спровоцировать подразделения Народной милиции к ответному использованию запрещённого вооружения, находящегося в местах отвода тяжёлой техники, украинское военное руководство организовало подготовку видеорепортажей о якобы нарушениях НМ Республик режима прекращения огня», – заявил Безсонов.

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С этой целью, по его словам, с 28 июня по 18 июля вдоль всей линии соприкосновения работают съёмочные группы украинских телеканалов, а также специально приглашённые иностранные журналисты-фрилансеры из Австралии, Франции и Германии, «которые ранее были замечены в несоблюдении норм журналистской этики».