В ДНР оценили, как Зеленский позволяет военным радикалам вытирать о себя ноги

11.10.2019, Донецк, Вадим Москаленко

Если президент Зеленский не в состоянии навести порядок даже в Киеве у себя под офисом, то совершенно бессмысленно ждать от него какого-то контроля на местах в зоне «ООС».

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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Он отметил, что сегодня Киев в третий раз сорвал процесс разведения сторон в районе двух населённых пунктов в ЛДНР, и наметившийся на прошлой неделе в Минске прогресс по пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе снова переносится на неопределенный срок.

«Украинская военщина и руководство страны в который раз показали свое истинное лицо. Вчера, общаясь с журналистами в Киеве, Владимир Зеленский около 10 раз повторил, что он шёл на выборы как «президент мира». Но на практике он так и не стал президентом, оставшись жалкой копией своего сериального персонажа – Васей Голобородько», – заявил Муратов.

«И генералы, и рядовые украинской армии, а тем более нацбатальоны, как о старую портянку, без стеснения вытирают о главнокомандующего Зеленского ноги. Позавчера националисты буквально пинками разогнали национальную полицию Украины на линии соприкосновения, а Зеленский лишь жалко лопочет о том, что его слова о необходимости разведения войск неверно истолковали.

Вчера при обстреле Зайцево тяжело ранен очередной мирный житель. И чем больше в Киеве Зеленский говорит о необходимости мира, тем чаще и громче звучат здесь на Донбассе разрывы снарядов», – добавил представитель ДНР.

Подобные инциденты, по его мнению, говорят о том, что на Украине царит полное безвластие, а страна стоит на пороге абсолютной анархии.

«Киев совершенно не контролирует ситуацию на местах. А так называемый президент Зеленский не в состоянии даже в Киеве навести порядок, где националисты жгут покрышки напротив его офиса. Что уж говорить об исполнении его указов и приказов на передовой.

На следующей неделе в Минске вновь будет поднят вопрос о разведении сторон и средств. Наверняка, под давлением своих заокеанских кураторов украинская сторона опять на него согласится. А на передовой ситуация не изменится. Но война не может длиться вечно. Кому-то придется разорвать этот замкнутый круг», – подытожил Алексей Муратов.