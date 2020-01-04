В ДНР восстанавливают разрушенный ВСУ спорткомплекс

04.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин проинспектировал работы над расстрелянным ВСУ спорткомплексом в Шахтёрске, который поручил восстановить в ходе прямой линии, состоявшейся 27 декабря 2018 года.

Об этом сообщает официальный сайт главы республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава ДНР посетил город Шахтерск, где в сопровождении главы городской администрации Александра Шатова ознакомился с ходом проведения восстановительных работ на муниципальном физкультурно-спортивном комплексе «Олимп».

По словам директора МФСК «Олимп» Руслана Батрудтинова, на сегодняшний день восстановительные работы выполнены на 84%. Кроме того, как отметил Шатов, в тренажерном зале уже начались тренировки спортсменов.

«Абсолютно правильное решение. Ремонт, конечно, нужно заканчивать. Хоть и есть сложности с третьей очередью восстановления соцобъектов», – заявил Денис Пушилин.

Здание МФСК «Олимп» получило многочисленные повреждения во время массированных обстрелов со стороны ВСУ в 2014 году: сгорела шиферная кровля, были пробиты плиты перекрытия, повреждены оконные и дверные блоки, внутренняя отделка, выгорел деревянный пол игрового зала, уничтожен спортивный инвентарь, пострадало оборудование бассейна.