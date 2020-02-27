В ДНР выпустили документальный фильм о Зеленском и Соросе
При поддержке министерства информации ДНР в Донецке вышел документальный фильм «Голем. Слуга народа», посвящённый личности президента Украины Владимира Зеленского, и его связи с американским олигархом Джорджем Соросом.
Картину выпустили на Донецкой киностудии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Авторы ленты подняли такие проблемы нынешнего украинского общества, как коррупция на крови, влияние «цветных революций» и иностранных фондов, скандальные реформы украинского парламента, развал экономики и обнищание населения, легализация наркотиков, а также попытались ответить на вопрос, что ждёт Украину с приходом Владимира Зеленского.
Также в ленте раскрывается биография Джорджа Сороса, его связь с партией «Слуга народа» и цели, которые преследует американский олигарх на Украине.
Отметим, в мифологии термин «голем» упоминается ещё в Библии, и означает «бесформенный зародыш». Согласно известной легенде, Голема создали для защиты евреев Праги от погромов, однако через какое-то время глиняный человек вышел из-под контроля и начал разрушать всё, что видит.
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