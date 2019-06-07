В ДНР затроллили ВСУ за плохую маскировку

07.06.2019, Луганск, Александр Гусар

Генерал украинской армии Юрий Мельник будто бы отметил в ходе инспекции неудовлетворительное качество маскировки запрещённой военной техники и тяжёлого вооружения ВСУ в зоне проведения «ООС».

Такую информацию на брифинге озвучил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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По его информации, в начале июня в зону «ООС» с инспекцией соединений и частей ВСУ прибыл начальник центрального бронетанкового управления вооружения ВСУ генерал-майор Юрий Мельник.

«Мельник уже посетил подразделения 54-й и 30-й бригад, где отметил неудовлетворительное качество работы инженерных подразделений при оборудовании маскировочных сооружений для сокрытия запрещённой Минскими договоренностями техники, наличие которой подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», – рассказал Яков Осадчий.