В Донбассе будут гибнуть, пока Зеленский не перестанет кривляться перед зеркалом – Погребинский

27.10.2021 18:14 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский действительно мог бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным и решить ряд вопросов по Донбассу, но он ставит невыполнимые условия для встречи.

Об этом в эфире телеканала «ЗИК» заявил Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Есть масса вопросов, которые нужно решать в интересах украинских граждан. Их надо было бы решить, надо спрятать свою гордость в задницу и не включать в повестку разговора вопросы, которые не могут быть решены. Ты не хочешь разговаривать с Донбассом, Путин не хочет говорить о Крыме и так далее. Обрисуйте круг вопросов, которые могут быть решены, о которых можно договариваться, можно обсудить. В конце концов, с обменом удерживаемыми лицами. Это же жизни людей. Ну подумай об этом хоть минутку. Не кривляйся перед этими видосиками, хватит кривляться, люди видят, что это ты умеешь, действуй как политик, давай решать. Сейчас все пишут, что резко выросло количество обстрелов. Люди страдают, люди погибают. Ты же говорил, что будем останавливать, ну так вот, перестань паясничать, попытайся решить вопрос. Это надо прекратить», – сказал Михаил Погребинский.