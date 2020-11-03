В Донбассе дело идет идет к большой войне

03.11.2020, Донецк, Максим Карпенко

Вероятность возобновления широкомасштабной войны на Донбассе возрастает с каждым днем. Окончательно это будет зависеть от того, кто придет к власти в США – нынешний президент Дональд Трамп или его ближайший конкурент Джо Байден.

Об этом в эфире телеканала «Оплот ТВ» заявил бывший глава Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ходаковского ситуация на фронте идет по нарастающей.

«Мне кажется, что общая конъектура пока складывается таким образом, что вероятность войны или обострения на передовой, причем такого – существенного, глобального со множественными перемещениями, с ломкой линии фронта, она растет с каждым днем. Это состояние мы переживали не единожды – и год назад, и два года назад, и мы делали такие серьезные прогнозы, очень уверенно говорили, что если не завтра, то в четверг после обеда обязательно война состоится, но всегда случался какой-то значимый фактор, который отменял это все.

Сейчас ситуация складывается так, что все идет по нарастающей. Вдруг завтра Байден проигрывает, выигрывает Трамп и, глядишь, вся конъектура поменялась одномоментно, все наши прогнозы, выводы, анализ будет выглядеть предупредительным криком», – заявил Ходаковский.