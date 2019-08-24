В Донецке объявили о единстве с Россией
Сегодня в столице ДНР в рамках празднования 150-летия Донецка состоялось возложение цветов к памятнику основателю города Джону Юзу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
В ходе торжественного мероприятия выступил глава донецкой администрации Алексей Кулемзин. Он отметил, что именно благодаря британскому промышленнику Джону Юзу появился один из крупнейших промышленных городов современности – город Донецк, поэтому актуальность имени британца для Донецкого края не угаснет никогда.
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«Мы никогда не узнаем, откуда Джон Юз определил, что нужно именно в этом месте создавать производство. Откуда он угадал, что именно здесь появятся люди, которые на своих плечах смогут вынести всё.
150 лет назад Юзовка – обычный рабочий шахтёрский посёлок, и через полтора века тернистого сложнейшего пути он превратился в город, который знает весь мир. Город миллиона роз и самое главное город миллиардов и миллиардов друзей», – заявил Кулемзин.
Руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов добавил, что именно в ожесточённой борьбе, сражениях и в ратном труде ковался уникальный, несгибаемый донецкий характер, который не удалось сломить ни одному врагу.
«Сегодня наша столица переходит на новый этап от обороны к победе, от восстановления к развитию, от планов к действию. Мы сделали свой выбор. Наш путь, и наш выбор – Россия. Именно с Россией у нас общие ценности, общая история, один язык, одна вера, одни предки и общие герои, и единое будущее», – сказал общественник.
В знак признательности Джону Юзу дончане и гости города возложили цветы к его памятнику.
Также в рамках мероприятий по празднованию Дня города по первому трамвайному маршруту от Донецкого металлургического завода до железнодорожного вокзала был запущен ретро трамвай, который ходил по улицам города более века назад.
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